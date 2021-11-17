Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'da hesabından açıklamada bulundu
KARABÜK MAVİ KATEGORİSİNE GEÇTİ
"Karabük, ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Geç kalanlar, yarın kolları sıvayalım. Türkiye, salgınla mücadelenin rengine bürünmeli."
Bakan Koca açıkladı: Kütahya mavi kategoriye geçti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya'nın ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategoriye geçtiğini bildirdi.
Bakan Koca duyurdu, Kırıkkale aşılamada 'mavi' kategoriye geçti Bakan Koca, Kırıkkale'nin ikinci doz aşılamada yüzde 75 seviyesini aşarak 'mavi' kategoriye girdiğini duyurdu.
Bakan Koca: Adana mavi kategorisine geçti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Adana mavi kategorisine geçti” dedi.
Çankırı da mavi kategoriye geçti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çankırı'nın Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i geçerek mavi kategorideki iller arasına girdiğini bildirdi.