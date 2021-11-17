Türk şiirinin ve düşünce dünyasının usta ismi Sezai Karakoç dün İstanbul Fatih’teki evinde hayatını kaybetmişti. Şair ve düşünür Karakoç’un naaşı Fatih’teki evinden alınarak Şehzadebaşı Camisi’ne götürüldü. Karakoç’un cenazesi ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedilecek.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KARAKOÇ’A VEDA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği, merhum şair Sezai Karakoç'un 'Sürgün ülkeden başkentler başkentine' şiiriyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşadı.
Sezai Karakoç hayatını kaybetti Türk şiirinin ve düşünce dünyasının usta ismi Sezai Karakoç'u hayata veda etti. Şair, yazar, fikir adamı ve siyasetçi kimliği ile kendisini 'Diriliş Nesli'ne adayan Sezai Karakoç, İstanbul’da 88 yaşında Hakk’ın rahmetine kavuştu.