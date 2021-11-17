Türkiye Gazetesi

İki CHP, üç HDP milletvekiline ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ile HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın da fezlekeleri Karma Komisyona sevk edildi.



20 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da arasında bulunduğu 20 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.



TBMM Başkanı Şentop: 1300'e yakın dokunulmazlık dosyası var Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop vahim tablo diyerek açıkladı: Meclis'te bin 300’e yakın dokunulmazlık dosyası var.