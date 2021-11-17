Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşım yaptı.

DÜZCE'YE VE TÜRKİYE'YE GEÇMİŞ OLSUN

“Düzce’de yaşanan 5 büyüklüğündeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı. Olay sebebiyle, 14 panik atak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Toplam 38 personelden oluşan 112 Acil Yardım ve UMKE Timleri bölgede görev başında. Düzce’ye ve Türkiye’ye geçmiş olsun”

Bakan Koca, haftalık vaka haritasını açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 30 Ekim-5 Kasım'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre 30 Ekim-5 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 69,61 oldu.

Bakan Koca: Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçak ve helikopter ambulanslarla bu yıl yurt içinde 3 bin 629 hasta ve yaralı taşındığını belirterek, “Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz” dedi.