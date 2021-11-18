Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşım yaptı.
SİVAS MAVİ KATEGORİSİNE GEÇTİ
“Sivas, ikinci doz aşı oranında %75’in üzerine çıkarak Mavi kategorisine geçti. Geç kalanlar, yarın kolları sıvayalım. Türkiye, salgınla mücadelenin rengine bürünmeli”
Karabük de mavi kategoriye geçti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Karabük'ün ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak "mavi kategori"ye geçtiğini bildirdi.
Bakan Koca açıkladı: Kütahya mavi kategoriye geçti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya'nın ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategoriye geçtiğini bildirdi.
Bakan Koca duyurdu, Kırıkkale aşılamada 'mavi' kategoriye geçti Bakan Koca, Kırıkkale'nin ikinci doz aşılamada yüzde 75 seviyesini aşarak 'mavi' kategoriye girdiğini duyurdu.