İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-5 Bağgöze Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Siirt'te Eren Kış-5 Bağgöze Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) Ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 700 personel görev alıyor.
Operasyonda Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 700 personel ve 53 operasyonel tim görev alıyor.
Bin 240 personel görev alacak: Eren Kış-4 operasyonu başladı İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Kazan Vadisi-Han Yaylası Operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1240 personel görev alacağı aktarıldı.
Eren Kış-3 Operasyonu başladı: 2103 personel katılıyor İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre; Diyarbakır ve Bingöl'de 2.103 personelin katılımıyla 'Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu' başladı.
Eren Kış-5 Bağgöze operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-5 Bağgöze Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) Ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 700 personel görev alıyor.
İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-5 Bağgöze Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu başlatıldı.
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