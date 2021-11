Türkiye Gazetesi

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından binlerce kişi çift maaş ödemesi alabiliyor. SGK gerekli şartları tek tek açıkladı.

ŞARTLARI TAŞIYAN KİŞİLERE ÇİFT MAAŞ ÖDEMESİ

Çift maaş alma hakkında tarih detayı önem taşıyor. Kadın ya da erkek fark etmiyor. SGK başvuruları değerlendiriyor. Şartları taşıyanlar iki maaş alıyor.

HER AY BİNLERCE KİŞİ FAYDALANIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı maaş ödemeleri birden fazla olabiliyor. Gerekli şartları taşıyan kişilere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından para veriliyor. Birçok kişi bunu bilmese de ödemelerden her ay binlerce kişi faydalanıyor. Hangi sigortalılık sistemine (SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı) tabi olunursa olunsun, şartları taşıdığınız takdirde 2 maaş birden alabilirsiniz.

İşte SGK'dan çift maaş alma yolları…

SİGORTA TÜRÜ

Emekli; hangi sigortalılık sistemine (SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Örneğin; kadın SSK emeklisi, eşi vefat etmiş Bağkur emeklisi ise dul aylığı alıyor. Vefat eden eş SSK ya da Bağkur'lu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50'sini, eş Emekli Sandığı'na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75'ini alıyor.

ÖDEMELER ARTA BİLİYOR

Bazı halde emekli kadının üç değişik emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Peki nasıl oluyor? Kendi çalışmasından kaynaklı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Buradaki mühim ayrıntı, maaş 'üç değişik sigorta sistemine göre' bağlanıyor. Eşini kaybeden bir bireyin dul aylığı, tekrar evlendiğinde ise kesiliyor.

ORANLARA GÖRE DEĞİŞEBİLİYOR

Emekli Sandığı Kanunu'na göre, dul ve yetim aylığının kimlere ve hangi oranda bağlandığı bilgi kapasitesi şöyle:

Eş: Yüzde 75

Çalışan ya da emekli aylığı alan eş: Yüzde 50

Eş, 1 yetim: Yüzde 60, yüzde 30

Eş, 2 yetim: Yüzde 50, yüzde 25-25

Tek yetim: Yüzde 50

2 yetim: Yüzde 40-40

TARİHLERE DİKKAT

Çocuğa, anne ya da babadan aylık bağlama durumu: Anne-babanın ölümünün 30 Eylül 2008 ardından olması halinde; Çocuk ile vefat ebeveyn SSK'lı ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı bağlanır. Her ikisi Bağkur'lu ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı ödenir. Her ikisi Emekli Sandığı'na tabi ise yüksek olan maaş bağlanır. Her ikisi de 1 Ekim 2008 tarihinden evvelce memur olan eski memursa yüksek olan maaş ödenir.

Her ikisi de 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur olmuşsa yükseğin tamamı, düşük olanın yarısı bağlanır.

Anne, babadan biri Bağkur ya da SSK'lı, öteki Emekli Sandığı'na tabi ise yetim, iki maaşı tam alır.

AYLIK BAĞLAMA DURUMU

Ölümlerden biri 1 Ekim 2008 evveli ise; İkisi SSK'lı ise yüksek maaş tam, düşük olan yarım ödenir. İkisi de Bağkur'lu ise yüksek olan maaş bağlanır. İkisi de memur ise tercih edilen aylık bağlanır. Sigorta statüleri değişik ise tam maaş bağlanır. Ölümlerden ikisi de 1 Ekim 2008 evveli ise; Anne ve babanın sigortalılık statüsü değişik ise iki maaşın ikisi de tam ödenir.

