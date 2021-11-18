Ayrıntılar geliyor...
MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist öldürüldü
18.11.2021 - 10:17 | Son Güncelleme: 18.11.2021 - 10:18
Türkiye Gazetesi
MSB:"Türk Silahlı Kuvvetleri ile Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA’larımızın düzenlediği operasyonla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!"
Etiketler : Son dakika,
810434 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/810434.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER