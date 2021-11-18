Türkiye Gazetesi

İstanbul’da beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle barajlardaki doluluk oranları azaldı. Kentteki barajlarda doluluk oranı yüzde 42,4 seviyesine düştü. İSKİ’den edinilen bilgiye göre Alibeyköy Barajı son 10 yılın en düşük su seviyelerinden birini gördü. Barajdaki su seviyesi 16,41'e geriledi.

10 YILIN EN DÜŞÜK ORANI

Alibeyköy Barajı’nın 18 Kasım tarihi dikkate alınarak son 10 yılına bakıldığında en düşük doluluk oranı 2012 yılında yüzde 21,39 ölçülürken bu rakam bugün itibarıyla yüzde 16,41 olarak kayda geçti. Barajda, suların büyük kısmı çekildi.

Çorum’daki barajlarda su miktarı düştü Çorum'da yağışların yetersiz olması nedeniyle barajlardaki su miktarı düştü.