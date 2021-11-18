Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmasına ilişkin durum, Danıştay’a taşınmıştı. Başvuruyu değerlendiren Danıştay, kararını verdi. Buna göre Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini öngören Cumhurbaşkanı kararına yapılan itirazı reddeden Danıştay konuyla ilgili; "Sözleşmeden çekilme kararı hukuka uygundur" ifadelerini kullanıldı.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Danıştay tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik karar, hukuka uygundur. Bu nedenle itiraz reddedilmiştir.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?

İstanbul Sözleşmesi ya da tam adıyla Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan, 45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanan, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla mücadeleye yönelik sözleşmedir. Türkiye, bu sözleşmeden çıkma kararı almıştır.

İstanbul Sözleşmesi davasına ret: Danıştay’dan hukuk dersi Türk aile yapısını dinamitlediği ve LGBT’yi meşrulaştırdığı gerekçesiyle tepki topladığı için iptal edilen İstanbul Sözleşmesiyle ilgili Danıştay son noktayı koydu.

İstanbul Sözleşmesi fesih tarihi Resmi Gazete'de yayımlandı İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye bakımından 1 Temmuz 2021'de sona ereceğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Sözleşmesi uygulaması itibari ile maalesef ne ülkemizde ne dünyada kadın haklarına saygıyı getirmedi. Böyle bir sözleşmeye illa ihtiyacımız varsa, bu sözleşmenin daha adilini, daha güçlüsünü, daha güzelini Ankara Sözleşmesi diye bir sözleşme hazırlarız, onunla beraber yola devam ederiz" dedi.