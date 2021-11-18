Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir" dedi.

EYT düzenlemesiyle ilgili konuşan Kurtulmuş, "Bütçe kısıtlarımız içerisinde önceliğimiz 3600 ek gösterge düzenlemesi" şeklinde konuştu.



Bahçeli'den EYT ve asgari ücret çağrısı MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında hükümete EYT çağrısında bulundu.Devlet Bahçeli, EYT sorununun çözülerek gündemden çıkarılması gerektiğini vurguladı.

İşveren taleplerini sıraladı: Asgari ücret için süper teklif Gözler asgari ücret zammına çevrilmişken Şekib Avdagiç’ten "Enflasyon oranındaki zammın işverence, enflasyonun üzerindeki kısmın ise vergi yükü azaltılarak devlet tarafından karşılanması makul olur" teklifi geldi.