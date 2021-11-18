Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta Ankara’dan İstanbul gelen ve Ataşehir’de Can Göktuğ Boz tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla öldürüldü. Boz, Sulh Ceza Hakimliği’nde ifadesinin ardından sonra tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme ve silahla tehdit suçlarından tutuklandı.

ÖN OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Tüm ülkeyi derinden etkileyen cinayette yeni bir gelişme yaşandı. Başak Cengiz’in ön otopsi raporu ortaya çıktı. Bilirkişi doktor raporunda, Başak Cengiz'le ilgili ilk incelemede yaklaşık 30-35 yaşlarında, 160-165 santimetre boylarında ve 60-65 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi.

VÜCUDUNDA 10 KESİ TESPİT EDİLDİ

Sağ omzunda yaklaşık 5, göğüs kafesinde 25-30, vücut orta hatta 20-25 santimetre, omurgasında 4 adet kesi olduğu belirtildi. Bel bölgesinden beyne uzanan noktalarda, sağ ayak bileğinde de aynı kesilerden olduğu kaydedilen raporda vücudunda toplamda 10 adet kesi olduğu vurgulandı.

ÇOK SAYIDA ORGAN YARALANMASI BULUNDU

Bu kesilerin olay yeri görüntüleriyle de uyumlu yaklaşık 80-90 santimetre boyunda elde edilen kılıç ile oluştuğunun düşünüldüğü kaydedilen raporda, genç kadının çok sayıda organ yaralanmasının da bulunduğu ifade edildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi raporuna gerek olduğu kaydedilirken, işlemler için genç kadının cansız bedeninin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'ne gönderilmesinin uygun olduğu belirtildi.

Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren sanığın avukat annesi konuştu: İstifa ediyorum Başak Cengiz’i vahşice öldüren Can Göktuğ Boz’un avukat annesi Ayşe Necla Yomra yaptığı açıklama ile Boz’un müdafiliğinden istifa ettiğini duyurdu.