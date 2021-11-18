Türkiye Gazetesi

Avrupa Parlamentosu Bütçe Kontrol Komitesi Avrupa Birliği’nin 2021 bütçesinde değişiklik yaparak Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacılara ilave insanı destek sağlanması teklifini 29 evet oyuyla kabul edildiğini açıkladı.

BÜTÇE DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ

Yapılan açıklamada Türkiye’nin yaklaşık 3,7 milyon Suriyeliye ev sahipliğini yaptığının altı çizilerek söz konusu bütçe değişikliğiyle savunmasız kişilere insanı yardım desteğinin sağlanmasının amaçladığı ifade edildi.

150 MİLYON AVRO DESTEK ONAYLANDI

Söz konusu değişiklikle 150 milyon avroluk kaynağın Türkiye’deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardım (SUY) programını kapsamındaki nakit desteğini finanse edeceği belirtildi. Bütçe değişikliğinin yürürlüğe girmesi için AP Genel Kurulu'nda da onaylanması gerekiyor.

Avrupa Parlamentosu'ndan AB Komisyonu'na dava Avrupa Parlamentosu, ‘hukukun üstünlüğü’ yaptırım mekanizmasını uygulamadığı gerekçesiyle Avrupa Birliği Komisyonu'na dava açtığını duyurdu.