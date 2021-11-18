Türkiye Gazetesi

EDGE GROUP Bayraktar TB2'ye oldukça benzeyen "Reach-S" adında taktik insansız hava aracını Dubai Airshow’da tanıttı. Reach-S S/İHA, 4 adet MAM-L benzeri Desert Sting-16 lazer güdümlü bomba taşıyabiliyor. Teknik özellikleri bakımından ise Bayraktar TB2'nin ilk üretim modellerine çok yakın.

BAYRAKTAR İLE ORTAK MOTOR

Bayraktar TB2’ye oldukça benzeyen Reach-S’nin özellikleri, 600 kg kalkış ağırlığı, 120 kg faydalı yük, 80 knot seyir hızı, 19.000 feet maksimum irtifa, 24 saat havada kalış süresi, 200km LOS iletişim menzili, 12 metre kanat açıklığı, 5.5 metre uzunluk. S/İHA’da Bayraktar TB-2 ile ortak olarak Rotax 912 motoru kullanılıyor. Bu motor sivil bir motor olması sayesinde kolayca erişilebilir olduğu için İran dahil olmak üzere birçok ülke tarafından S/İHA’larda kullanılmakta.

ALT SİSTEMLERİ YABANCI

Reach-S, mockup üstünde de görüldüğü üzere Wescam tarafından üretilen MX-10D elektro optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemine sahip. Birçok alt sisteminin yabancı olduğu tahmin edilen S/İHA’nın, Bayraktar TB2 gibi düşük bir fiyata mal olup olmayacağı ise tartışmalı. BAE, savunma sanayisini yeni yeni kurmakta olan bir ülke ve özellikle LOS veribağı, elektro optik ve motor gibi kritik alt sistemleri kısa vadede üretebilir mi bilinmez. EDGE GROUP’un şirketi olan Halcon tarafından üretilmekte olan Desert Sting mühimmat ailesi Roketsan’ın MAM serisi ve TÜBİTAK SAGE’nin KAYI ve BOZOK mühimmatları ile aynı konseptte.

16 KM MENZİLE SAHİP

Aile 10 kg’dan 45 kg’a kadar ağırlıklarda 4 adet üyeden oluşuyor. Her bit varyant harp başlığı ağırlığına göre Desert Sting 5, Desert Sting 8, Desert Sting 16 ve Desert Sting 25 şeklinde isimlendirilmiş. Her mühimmat yarı aktif lazer arayıcı başlığa veya GNSS/ANS güdüm seçenekleri ile geliyor. Herhangi bir itki sistemi olmayan mühimmatlar 16km menzile sahip.

Rusya’dan Ukrayna’ya Bayraktar TB2 tepkisi: Ukrayna tehlikeli bir oyun oynuyor Rusya’dan Ukrayna’ya Bayraktar TB2 SİHA tepkisi. Ukrayna’nın Türkiye’den Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'lar alması Rusya'yı rahatsız etmeye devam ederken tepkiler üst üste geldi. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, "Ukrayna çok tehlikeli bir oyun oynuyor. İnsansız hava araçlarıyla hayal edemeyecekleri sonuçlara yol açabilirler. Bunun farkına varmalılar" dedi.