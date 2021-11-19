Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak Uludere bölgesinde Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit askeri araç kazasında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Şırnak Uludere bölgesinde 18 Kasım 2021 tarihinde Astsubay Üstçavuş Cihan GEÇİT askeri araç kazasında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

NAAŞI İSTANBUL'DA

Şehit Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit’in İstanbul Büyükçekmece’deki evine Türk bayrağı asıldı. Geçit’in Büyükçekmece Mahallesi'ndeki evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Şırnak'tan Atatürk Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı, burada ailesi ve askeri yetkililer tarafından karşılandı.

Görev sırasında kalp krizi geçiren asker şehit oldu Suriye Üs Bölgesi'nde Sözleşmeli Topçu Er Celal Esen, görev sırasında kalp krizi geçirip şehit oldu.