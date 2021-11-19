Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beştepe’de bir araya gelmişti. İkilinin görüşmesinde Bahçeli’nin üzerinde çalıştığı ve özel olarak tasarlayıp çizdirdiği "Türk Dünyası Haritası"nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmişti.

RUSYA’DAN TEPKİ GELMİŞTİ

İki liderin görüşmesine damga vuran fotoğraf, Rusya'da gündem olmuş ve haritanın Rusya coğrafyasını da kapsaması bir mesaj olarak algılanmıştı.

YUNANİSTAN BASINI POZU KIŞKIRTICI BULDU

MHP lideri Bahçeli'nin hazırladığı harita Rusya'dan sonra Yunanistan'ı da rahatsız etti. Yunan Greek City Times adlı haber sitesi, iki liderin harita ile verdikleri pozu "kışkırtıcı" olarak tanımlarken, "Erdoğan, Trakya ve Kıbrıs'ı da içeren kışkırtıcı bir 'Türk dünyası' haritasına sahip" yorumunu yaptı.

Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile İsrail-Türkiye arası ilişkilere yönelik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İspanya ile kritik imzalar atıldı! Erdoğan'dan AB'ye net mesaj Türkiye ile İspanya arasındaki Hükümetlerarası 7. Zirve sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez ile görüşmesinin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan açıklamalarında, "Avrupa Birliğinin artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması ve somut adımlar atması gerekiyor." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Başkanı ile mutabık kaldıklarını ifade ederek "Büyük bir uçak gemisi yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Erdoğan'dan yüzde 50+1 açıklaması: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'siyasette yüzde 50+1 tartışması'na yönelik, "Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur." dedi.