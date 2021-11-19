Şırnak’ta içinde bulunduğu askeri aracın kaza yapması sonucu şehit düşen Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit’in cenazesi komşularından helallik almak için Büyükçekmece’de evinin önüne getirildi. Şehit eşinin tabuta dokunarak, “evine hoş geldin” demesi ise yürekleri dağladı.
Şırnak Uludere’de askeri aracın kaza yapması sonucu Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit ağır yaralanmış yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü. Geçit’in cenazesi bugün öğlen namazına müteakip Ataköy’de kılınan namazın ardından helallik alınması için Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi’nde bulunan evinin önüne getirildi. Geçit, burada edilen duanın ardından Büyükçekmece’de bulunan mezarlığında toprağa verildi.
GÖZÜ YAŞLI EŞİN VEDASI YÜREKLİ DAĞLADI
Defnedilmeden önce evine son kez getirilen Geçit’in gözü yaşlı eşi ise tabuta dokunarak “evine hoşgeldin aşkım” demesi yürekleri dağladı.
Öte yandan, şehit evi önünde düzenlenen törene katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ise burada yaptığı konuşmada aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.
Şırnak'ta araç kazasında 1 asker şehit düştü Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri araç kazasında ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit şehit düştü. Şehidimizin naaşı Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi İstanbul'a uğurlandı.
Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu Azerbaycan Savunma Bakanlığı dün Ermenistan sınırında yaşanan çatışmada Azerbaycan ordusundan 7 askerin şehit olduğunu 10 askerin ise yaralandığını açıkladı.
Şırnak şehidine veda
Şırnak'ta şehit düşen Astsubay Üstçavuş Cihat Geçit'in cezaseni Büyükçekmece'de evinin önüne getirildi. Şehit eşinin vedası ise yürekleri dağladı.
Şırnak’ta içinde bulunduğu askeri aracın kaza yapması sonucu şehit düşen Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit’in cenazesi komşularından helallik almak için Büyükçekmece’de evinin önüne getirildi. Şehit eşinin tabuta dokunarak, “evine hoş geldin” demesi ise yürekleri dağladı.
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