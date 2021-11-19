Türkiye Gazetesi

Kış mevsimin yaklaşması üzerine soğukların kendini iyiden iyiye hissetmesi beklenirken, Meteoroloji'den hava sıcaklıklarının hafta başı itibariyle artacağı bilgisi geldi. Söz konusu artışın, yurdun batı ve iç kesimlerinde görülmesi bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYREDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlerine göre, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rapor: 2021, 1880'den bu yana yaşanan en sıcak 10 seneden biri ABD'de bulunan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) bütün dünyayı tedirgin edecek bir rapor yayımladı. Buna göre böyle giderse 2021, 1880'den bu yana yaşanan en sıcak 10 yıldan biri olabilir.

Meteoroloji: Hava sıcaklıkları artabilir Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren artmaya başlaması bekleniyor.

Sıcak sisine dikkat! Pastırma sıcakları hasta etmesin Uzmanlar sıcak ve soğuk hava farkından dolayı nezle gibi hastalıkların artabileceğini belirterek, kronik hastalıkları olanları da sisin içinde taşınan partiküllere karşı uyardı.