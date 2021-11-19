Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK/YPG Suriye’de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 18.00 sıralarında Afrin ilçe merkezine saldırı gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"YPG/PKK terör örgütü tarafından Afrin merkezine yönelik 6 füze atışı gerçekleşmiş olup, ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın öldüğü, 10 sivil şahsın çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenmiştir. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."

Afrin'de bomba yüklü araçla terör saldırısı Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

MSB: PKK Afrin'de 3 sivili katletti MSB, PKK'nın Afrin şehir merkezinde 3 sivili katlettiğini ve 3'ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladığını duyurdu.