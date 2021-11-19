Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, 19 Kasım koronavirüs tablosunu paylaştı. Düne oranla vaka sayısı yükselirken vefat sayısında düşüş dikkat çekti. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 356 bin 563 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi vefat etti.

KİŞİSEL TEDBİR TAVSİYESİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kişisel tedbir tavsiyesinde bulunarak, "Salgın boyunca birçok kez günlük yaşam kısıtlamalarla düzene konmuş ve bunlardan sonuçlar alınmıştı. Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da, biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara DAHA AZ YOĞUN oldukları saatte gidelim" ifadelerini kullandı.







18 Kasım 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı Sağlık Bakanlığı 18 Kasım 2021 koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 223 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 234 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi yaşamını yitirdi.

17 Kasım koronavirüs tablosu geldi, 23 bin 867 yeni vaka Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 784 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 867 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti.

