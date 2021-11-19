İstanbul'da 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırının patlayıcılarını taşıyan terörist Diyarbakır polisi tarafından yapılan titiz çalışma sonucu Mardin'in Nusaybin ilçesinde yakalandı. Diyarbakır'a getirilen K.K. emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
2016'da İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Beşiktaş Vodafone Arena'da, Süper Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan maçın bitiminde, taraftar stadı terk ettikten sonra saat 22.29'da bölgedeki çevik kuvvet polislerini hedef alan iki ayrı terör saldırısı düzenlenmişti.
İlk saldırı "Beleştepe" olarak isimlendirilen yerde, seyir halindeki bomba yüklü bir aracın patlaması şeklinde gerçekleşirken, ikinci saldırı ise 45 saniye sonra Maçka Parkı'nda yine polislerin bulunduğu bölgede durdurulmak istenen bir teröristin kendisini patlatması sonucu meydana gelmişti.
Saldırı sonucu 39'u polis, 46 kişi şehit olmuştu.
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İstanbul'da hain saldırı! / (İSTANBUL BEŞİKTAŞ PATLAMA): 38 şehit 155 yaralı İstanbul patlama! İstanbul'da Vodafone Arena yakınlarında çevik kuvvet polisine saldırı gerçekleştirildi.İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınında ve Maçka Parkı'nda iki ayrı patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "Dün akşamki saldırıda şehadete erişmiş vatan evlatlarımız 38 bunların 30'u polis memuru ve emniyet görevlisi 7'si sivil vatandaş 1'inin kimliği tespit edilemedi." dedi. Soylu, saldırıyla ilgili 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Araçtan yola çıkarak hareket ettiğimiz zaman oklar PKK'yı gösteriyor" açıklaması yaptı. Patlama sesi, Taksim'den Üsküdar'a İstanbul'un birçok yerinden duyuldu. Tüm detaylar haberimizde...