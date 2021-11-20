Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından saldırıya uğrayan doktor Esma Demir hakkında paylaşımda bulundu.

"ARTK YETER" ÇIĞLIĞI

"2020'de yapılan değişiklikle, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet suçlarının cezasını yasa 1,5'la çarpıyor. Sonuç alamadık. İki yıllık hekim arkadaşımız Dr. Esma'ya yapılan saldırı çok sayıdaki olaydan biri. 'Artık yeter' çığlığı. Sorun tüm toplumun. Toplumu harekete geçireceğiz."

Sağlık ocağında doktora saldırı Esenyurt'ta bir sağlık ocağına gelen kişi, rapor yazmayan doktora saldırdı. Doktorun boğazını sıkan saldırgan, polis gelmeden olay yerinden kaçtı.

Diyarbakır'da doktora saldırı Diyarbakır'da bir doktor, hasta ve onun yakınları tarafından darp edildi. Polis, doktora saldırdıkları ileri sürülen kişileri gözaltına aldı.