Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 ve 12'nci maddeleri gereğince görevlerinden alındı.

CENGİZER'İN YERİNE GÜLNUR AYBET

Cengizer’den boşalan UNESCO Türkiye Daimi Temsilciliği görevine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet, atandı.



Prof. Dr. Gülnur Aybet

4 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Budak, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Küçük, Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş ve Uşak Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ekrem Savaş atandı.

GÜLNUR AYBET KİMDİR?

Ekim 2016’dan bu yana Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapan Gülnur Aybet, 2018’den bu yana Milli Savunma Üniversitesi’nde misa?r öğretim üyesi olarak ders verdi. 2017-2018 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi, 2014-2016 seneleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanlığı görevlerinde bulunan Aybet, 2013 yılında İngiltere’den Türkiye’ye gelerek İstanbul Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü kurdu.

2001-2013 yılları arasında İngiltere’de Kent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümünde öğretim üyeliği yapmış olan Aybet, İngiltere’de Nottingham Üniversitesi ve Türkiye’de Bilkent Üniversitesinde de öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. Aybet, 2018-2019 yılları arasında Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Avrupa Bölgesel Gelecek Konseyi üyeliği görevini yürüttü. Uzmanlık alanları uluslararası güvenlik, NATO ve AB kapsamında Atlantik ötesi ilişkiler ve savaş sonrası devlet ve güvenlik yapılanması olan Aybet, NATO, Dışişleri Bakanlığı, İngiliz Akademisi (British Academy) ve TÜBİTAK için birçok araştırma projesinin yöneticiliğini yaptı. Gülnur Aybet, Oxford Üniversitesi St Antony’s College, Johns Hopkins Üniversitesi, Woodrow Wilson Center gibi uluslararası akademik kurumlarda misa?r araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Lisans derecesini (BA Hons Ekonomi ve Kamu Yönetimi) İngiltere'de Londra Üniversitesi Royal Holloway’den alan Aybet, Southampton Üniversitesi’nden Yüksek Lisans (MSc Uluslararası İlişkiler), Londra Üniversitesi King’s College’den ikinci Yüksek Lisans (M.Phil Savaş Bilimleri) ve doktorasını (Uluslararası İlişkiler dalında) Nottingham Üniversitesi’nden aldı.

Gülnur Aybet: ABD, Türkiye'nin bölgedeki gücünü okuyamıyor Prof. Dr. Gülnur Aybet, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendinden önce gelen ABD başkanlarından farklı olarak 1915 olaylarını sözde "Ermeni soykırımı" olarak tanımasının "hukuksuz" olduğunu, ABD'nin Türkiye'nin bölgedeki gücünü okuyamadığını belirtti.

Gülnur Aybet: AB günü kurtarma politikası güdüyor “AB gerçekten bu krizle nasıl baş edeceğini bilmiyor. AB biraz günü kurtarma politikası güdüyor. Kısa vadeli değil uzun vadeli çözüm bulan siyasi irade gerekiyor”