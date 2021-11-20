Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Geçtiğimiz pazartesi günü yapılan AK Parti MKYK toplantısında izinlerin tekrar uzatılmaması gerektiği değerlendirilirken, bunun yerine cezası 6 ay ya da 1 yıl kalan mahkûmların denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanabileceği konusunda çalışmalar yapılması gündeme gelmişti. Yapılan değerlendirmelerde, mahkûmların yüzde 75’inin cezaevine tekrar dönmek istemediği, çoğu mahkûmun firari sayılabileceğini ve bu durumun ciddi sıkıntılara yol açabileceği belirtiliyor.



Daha önce 9 defa uzatılan Covid izninin tekrar uzatılması gündemde

Yapılan çalışmaya göre mahkûmlara ya denetimli serbestlik hakkı tanınacak, ya da mevcut Covid-19 izinleri 10’ncu defa uzatılacak. AK Parti’nin, denetimli serbestlik hükümlerinin ‘af’ niteliği taşıyacağını öne süren muhalefetin eleştirileri nedeniyle izin formülü üzerinde çalıştığı ifade edildi. AK Parti’de Covid-19 izinlerinin mayıs ayına kadar uzatılması gerektiği görüşü tartışılıyor. Buna ilişkin düzenlemenin, görüşmeleri devam eden İcra İflas Kanunu’na eklenecek bir önerge ile yapılması planlanıyor.

Öte yandan, muhtemel bir uzatmadan yararlanacak hükümlü sayısının 92 bin olduğu, bugüne kadar bu izinden faydalananların sayısının ise yaklaşık 300 bin kişi olduğu belirtildi. Yine, bu hükümlülerden 15 bininin suça karıştığı, 8 bininin de tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildiği öğrenildi.

KEKEMELERE HAKİMLİK YOLU

TBMM Genel Kurulunun gündemindeki İcra İflas Kanunu’nda bazı değişiklikler öngören teklif ile önemli bir adım atıldı. Önceki gece 5 partinin grup yöneticilerinin imzası ile verilen önerge ile, kekemelik gibi konuşma bozukluğu bulunanların hâkim-savcı olamayacağı önündeki engel kaldırıldı. Önerge ile, hâkim ve savcılık adaylığına atanma şartlarındaki ‘alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak’ kuralı mevcut mevzuattan çıkarıldı.

Hasta mahkûmlar tahliye istemiyor Hasta olup kendisine bakamayacak durumda olan bazı mahkûmlar “Beni çıkarmayın, burada bana çok iyi bakıyorlar” deyip tahliye edilmek istemiyor.

Çocuklu mahkûm annelere ceza ertelemesi olmayacak Kadın hükümlünün, 15 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması durumunda, cezasının infazının çocuğun 15 yaşını doldurmasına kadar ertelenebilmesine ilişkin düzenlemeden son dakikada vazgeçildi.