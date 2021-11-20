Türkiye Gazetesi

Kalınlığı 3 ile 5 metre arasında değişen ve 50 ile 100 metrekare arasında büyüklüğe sahip Tabiat Varlığı olarak tescilli olan doğa harikası yüzen adaların kıyıya vurmaması için çalışma başlatıldı. Çelikhan ilçesindeki Çat Baraj Göleti üzerinde 2 bin ile 3 bin yıl arasında meydana gelen ve rüzgarın etkisiyle sürekli yer değiştiren yüzen adaların su altı yapısı dalgıç ekipleri tarafından ilk kez su altındaki kısmı görüntülendiği açıklandı.

DÜNYADA BİR BENZERİ YOK

Su yüzeyinde bulunan birçok bitki kalıntısının ve toprağın bir araya gelerek meydana gelen yüzen adaların büyüklüğü ve sayısı bakımından dünyada bir benzeri yok. Çat Baraj Göleti üzerinde bulunan 60 yüzen adanın 45’i kıyıya vururken 15’i ise suda yüzmeye devam ediyor. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kıyıya vuran adalardan suya yakın olanlarının tekrar yüzmesi bekleniyor.

YÜZEN ADALARI KURTARMA PROJESİ HIZLANDI

Adıyaman Valiliği’nin himayesinde, Çelikhan Kaymakamlığının kontrolünde, İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın destekleri ile Adıyaman Üniversitesi’nin akademisyenleri tarafından yürütülen ‘Yüzen Adaları Kurtarma’ projesi hızlandı. İki aşamalı projenin ilk aşamasında adaların kurtarılması, ikinci aşamasında ise turizme kazandırılması planlanıyor.

ATMOSFERİ KORUDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bilim adamları yüzen adalarda incelemeler ve araştırmalar yaptı. Yapılan araştırmada ilginç bir bilgiye ulaşıldı. Yüzen adaları oluşturan bitkisel yapının içinde bulunan organik karbonların atmosferdeki karbondioksitleri tuttuğu ortaya çıktı. Bilim adamlarının yaptığı araştırmada, 50 metre çapında, 4 metre derinliğe sahip bir ada içinde bulunan organik karbonlar sayesinde atmosferdeki 11 ton karbondioksitin hapsedildiği ve atmosferi koruduğu belirlendi.

Erzurum'daki doğa harikası 'yüzen adalar' turizme kazandırılıyor Erzurum'un Tortum ilçesindeki Zökün Gölü'nde bulunan "yüzen adalar"ın turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan "Tortum Yüzen Adalar Turizme Kazandırılıyor" projesinin protokolü imzalandı.