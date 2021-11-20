Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, 3 bölgede toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'nın twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde iki, Zeytin Dalı bölgesinde bir ve Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadeleri kullanıldı.

PKK'ya ağır darbe: 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatlarında 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi. 1407 mağara ve sığınağı kullanılamaz hale getiren Mehmetçik, teröristler tarafından çeşitli saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanan 1812 el yapımı patlayıcıyı da imha etti.

Terör örgütü PKK'dan Afrin’e topçu saldırısı: 3 ölü, 15 yaralı Suriye’nin Afrin kentine terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen topçu saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.