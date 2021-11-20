Türkiye Gazetesi

Müslüme’nin cansız bedeni Mersin’de otopsi işlemlerinin ardından Gülnar ilçesine oradan da ailesinin isteği üzerine Karaman’a defnedilmek üzere gönderildi. Karaman’a getirilen cenaze polis eskortu eşliğinde İbrahim Yağal'ın Çavuşpınarı köyünde bulunan evinin önüne götürüldü. Daha sonra Müslüme’nin cenazesi cenaze namazı kılınmak üzere Karaman kent merkezinde Çeltek Mahallesinde bulunan Kazalpa Mezarlığına getirildi.

DUALARLA DEFNEDİLDİ

Akrabaları Müslüme'nin tabutunun üzerine Türk Bayrağı açarak gül bıraktı. Cenaze namazına Müslüme'nin dedesi İbrahim Yağal, yakınları, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Selman-ı Farisi Camisinde ikindi namazını müteakip Müslüme için cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Müslüme'nin cansız bedeni namaz kılınan yerin hemen yakınında kazılan mezarına dualarla defnedildi.

ANNESİ VE BABASI CENAZEYE KATILAMADI

Müslüme Yağal'ın anne ve babası ise cenaze namazına katılamadı. Müslüme'nin cansız bedeninin bulunmasının ardından soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınan anne Selvi Yağal, baba Mehmet Yağal, dede Hasan Yağal, anneanne Müslüme Yağal, kardeş ve yakın akrabalarının aralarında bulunduğu toplam 8 kişi ise cenaze namazına katılamadı. Gözaltındaki 8 kişinin Mersin'in Gülnar ilçesinde jandarma komutanlığında ifade işlemlerinin devam ettiğini öğrenildi.

Müslüme'nin dedesi ve anneannesi serbest bırakıldı Mersin'de kaybolan ve 10 günlük arama çalışmaları sonunda cansız bedenine ulaşılan 2,5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın gözaltına alınan dedesi ve anneannesi serbest bırakıldı, 6 kişinin ise sorgusu sürüyor.