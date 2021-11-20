Türkiye Gazetesi

Yağış miktarlarındaki düşüş ardından art arda gelen su seviyesinde çekilme haberlerinin bir yenisi de Kocaeli'de bulunan Yuvacık Barajı'ndan geldi. Baraj suyu yüzde 35'e kadar düşerken, yıllar önce su seviyesindeki yoğunluk nedeniyle sular altında kalan bir köprü de yeniden gün yüzüne çıktı. Yuvacık Barajı, Kocaeli'nin su ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılıyor.

BARAJDA 17 MİLYON 940 BİN METREKÜP SU KALDI

Kocaeli'ye sonbahar mevsiminde beklenen yağışların düşmemesi barajlardaki doluluk oranını etkiledi. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 35’e kadar düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinin resmi internet sitesindeki verilere göre Kocaeli'nin içme suyunun büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda 17 milyon 940 bin metreküp su kaldı. Yıllar önce su altında kalan köprüler ise su seviyesi düşünce ortaya çıktı. Bu görüntü barajdaki korkutan seviyeyi gözler önüne serdi.

"BÜTÜN YOL VE GÜZERGAHLAR SULAR ALTINDA KALMIŞTI"

Barajda balık tutmaya gelen Hüseyin Gül, “Gördüğünüz Hacı Ömer Köprüsünden yıllar evvel önce yukarıda bulunan köylerde giderlerdi. Biz de bugün balık tutmaya geldik. Baraj 1997 yılında yapılmaya başladıktan sonra bütün yol ve güzargahlar sular altında kalmıştı. Şuan ise sular azaldı. Dere başlarında balıklar daha fazla olduğu için buralara balık tutmaya geliyoruz. Eskiden Tepecik, Serindere, Serinlik ve Sultaniye köylerine bu köprü ile gidiliyordu" dedi.

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