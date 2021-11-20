Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun. Çocukluğunu yaşayamayan, terör örgütlerinin zulmüyle karşı karşıya olan çocuklar başta olmak üzere tüm çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarına katkı sağlamak için çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz” denildi.

Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı? 20 Kasım Neden Çocuk Hakları Günü'dür? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında birinci sırada yerini aldı. Peki 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün anlamı nedir? Neden 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olarak adlandırılmıştı? Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıkmıştır? İşte detaylar...

Gazzeli çocuklardan Dünya Çocuk Hakları Günü yürüyüşü Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle düzenlenen yürüyüşte Gazzeli çocuklar, daha özgür ve güvenli bir yaşam talebinde bulundu.