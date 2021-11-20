Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte şehit ailelerini ziyaret etti. Bakan Gül, şehit polis memuru Abdulkadir Güngör, Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan ve Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu’nun ailelerini ziyaret ederek, taziye dileklerini iletti.

Bakan Soylu'dan şehit polis için başsağlığı mesajı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın Hassa ilçesindeki trafik kazasında şehit olan polis memuru Davut Kaplan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Fuat Oktay'dan şehit asker Çalışkan için başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'a rahmet diledi.