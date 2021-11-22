Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.37'de Akdeniz'in Alanya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, 37,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



İlk belirlemelere göre depremde ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenilirken, sarsıntının Antalya2nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde hissedildiği bilgisi verildi.

Son depremler: Tokat'ta 4,0 büyüklüğünde deprem Son dakika haberine göre; Tokat'ın Niksar ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem AFAD, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Erzurum Valisi Okay Memiş, merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremde, Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişinin sağ çıkarıldığını bildirdi. Sağlık Bakanı Koca, depremde 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

Son dakika deprem | Düzce'de korkutan deprem | Son depremler Son dakika... Düzce'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Söz konusu deprem; İstanbul ve çevrelerinde de hissedildi.