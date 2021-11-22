Türkiye Gazetesi

Covid-19 pandemisi nedeniyle 1,5 yıllık aranın ardından yüz yüze eğitime geçilen okullarda 15 Kasım'da başlayan 7 günlük ara tatil bugün itibariyle sona erdi. İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu başladı.



Sabah saat 08.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyelerinde. Özellikle E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda etkili olan trafik yoğunluğu E-5 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinden görüntülendi.

İstanbul'da pazartesi trafik ile başladı | İstanbul trafik yoğunluğu yüzde 53 İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 53 olarak ölçüldü. Bazı bölgelerde trafik yer yer durma noktasına geldi.