İstanbul Zeytinburnu’nda 4 Haziran 2020'de eşinden ayrılmak istediği eşi tarafından silahla vurularak yaralanan Nurtaç Canan kanıyla kendisini "Anne, baba beni Ragıp vurdu"
Yazmış ve bu olayla zihinlere kazınmıştı.
Eşine 5 el ateş eden Ragıp Canan daha önce mahkemede eşini çok sevdiğini söyleyip pişmanlığını dile getirmişti. Ragıp Canan, önceki duruşmalarda “Sayın eşime en derin sevgilerimi sunuyorum. Hata benim, bütün suç benim. Eşimle her hafta telefonla konuşuyoruz. Biliyorum onun bana kalbi kırılmış, ona hak da veriyorum. Benim gayem eşimi sadece korkutmaktı. İşyerimize ait pos cihazını almakla tehdit ettiği ve benden habersiz bilet aldığı için bir anlık öfkeyle bunu yaptım" diyerek kendisini ifade etmişti.
Eşi tarafından silahla vurularak yaralanan ve kanıyla kendisini vuranın eşi Ragıp Canan olduğunu yazan Nurtaç Canan’ın davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Ragıp Canan'ın 9 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Nurtaç Canan mahkeme heyetine beni öldürmesi mi lazımdı deyip ağlayarak tepki gösterdi.
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Şüphelinin adını kanıyla yazmıştı! Cani eş Ragıp Canan için karar çıktı
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde eşi tarafından silahla vurularak yaralanan ve kanıyla kendisini vuranın eşi olduğunu yazan Nurtaç Canan’ın davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti Ragıp Canan'ın 9 yıl hapisle cezalandırılmasını hükmetti. Açıklanan karara Nurtaç Canan tepki gösterdi.
İstanbul Zeytinburnu’nda 4 Haziran 2020'de eşinden ayrılmak istediği eşi tarafından silahla vurularak yaralanan Nurtaç Canan kanıyla kendisini "Anne, baba beni Ragıp vurdu"
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