Türkiye Gazetesi

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde gergin anlar yaşandı. Bakan Süleyman Soylu’nun terörle mücadeleye değindiği konuşma sırasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un kendisini gülerek dinlediğini söyleyerek Özkoç’a tepki gösterdi.

“SÜREKLİ BANA GÜLÜYORSUN”

Bakan Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a, "Ben gülmüyorum, oradan sürekli bana gülerek bakma. Ben terörle mücadeleyi anlatıyorum. Ben gülmüyorum. Sürekli oradan gülüyorsun. El hareketinde bulunma" diye tepki gösterdi. CHP'li Özkoç da Soylu'ya, "Haddini bil" dedi.

"SEHİT VERİYORUZ SEN GÜLÜYORSUN"

Soylu, Özkoç'u kastederek, "El sallama, parmak sallama. Terörle mücadele yapmamız hoşuna gitmiyor. Orada şehit veriyoruz, evlatlarımız şehit oluyor, sen gevrek gevrek gülüyorsun. PKK'ya, HDP'ye her evden bir oy istediniz. Siz istediniz, sizin genel başkanınız istedi" şeklinde konuştu.

TARTIŞMAYA HDP DE DAHİL OLDU

Tartışmaya, HDP milletvekillerinin de dahil olması üzerine gerginlik yaşandı. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, araya girerek milletvekillerini sakin olmaları konusunda uyardı. Tartışmanın uzaması üzerine Yılmaz, birleşime ara verdi. Tartışma, verilen arada da bir süre devam etti.

Bakan Soylu: Türkiye’nin tamamında toplam terörist sayısı 180’in altına düşmüştür İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önemli açıklamalarda bulundu. "2014’te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bugün 48 katılım vardır" diyen Bakan Soylu, son beş yılda bin 43’ü ikna olmak üzere, 2 bin 72 örgüt mensubunun daha teslim olduğunu açıkladı. Bakan Soylu aynı zamanda Türkiye’nin tamamında toplam terörist sayısı 180’in altına düştüğünü açıkladı.