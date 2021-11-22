Türkiye Gazetesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

19,00'DAN SONRA İSTENİLEN YERDE OTOBÜSTEN İNİLECEK

"Kadınlar, güvenli bir geleceğe uzanan yolda yalnız yürümesin diye biz hep buradayız. 365 gün saat 19.00'dan sonra EGO otobüslerimizden istediğiniz yerde inebilirsiniz."

İSTANBUL'DA DA UYGULAMAYA BAŞLANMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, CHP’li Belediye Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu’nun teklifi sonucu, “İETT ile seyahat eden kadın yolcuların güzergah üzerinde durak harici istediği noktada inme uygulaması”na geçti. Uygulama, bu akşam saat 22:00'den itibaren başladı.