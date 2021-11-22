Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Kasım 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Türkiye'de bugün 361 bin 5 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Covid-19 salgınının doğrudan halk sağlığını tehdit eden sonuçlarını 20 aydır yaşıyoruz. Salgın bununla kalmıyor, bütün ülkelerde hayatın tüm alanlarını zayıf düşürüyor. Aşı ve tedbir, başta sağlığımız olmak üzere hayat kalitelerimizin savunulması demektir. Aşınızı zamanında olun." dedi.







AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 80,70 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,33 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 473 bin 872’e yükseldi. Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 55,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.



21 kasım koronavirüs tablosu Son 24 saatte 21 bin 177 kişi korona oldu. Can kaybı ise 200'ün altına indi.



19 Kasım koronavirüs tablosu geldi, vaka sayısı 23 bin 810 Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 19 Kasım koronavirüs tablosuna göre; 23 bin 810 yeni vaka tespit edilirken, 218 kişi hayatını kaybetti.