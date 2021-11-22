Türkiye Gazetesi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, daha önce yabancı uyruklulara su ve nikâh ücretlerinin daha pahalı olacağını söylemişti. Bu iki konu, bugün Bolu Belediye Meclisi Kasım Ayı 2. Toplantısı’nda görüşüldü. Fiyat-Tarife Cetveli, Cumhur İttifakı grubunun ret oylarına karşın Millet İttifakı grubunun kabul oyları ile kabul edildi.

"HER YABANCIYI KAPSAMIYOR"

Buna göre yabancı uyruklu kişilerin Bolu Belediyesine başvurarak evlenmesi halinde nikah ücreti 100 bin lira, suyun metreküpü ise 2,5 dolar (28 TL) olarak belirlendi.

Ardından açıklamalarda bulunan Başkan Özcan “Bu ücretler, bütün yabancıları kapsamıyor. Sadece 4658 sayılı yasa kapsamında oturma izni almış olanları kapsıyor. Cenevre Sözleşmesi’ne göre mülteci veya göçmen statüsünde olanları ve Birleşmiş Milletlerin geçici koruma altındaki sığınmacı sınıfını kapsamıyor. Yani Bolu'da oturma izni almış olanları kapsıyor” dedi.

"NORMAL SU TARİFESİNDEN 11 KAT FAZLA"

Bolu'da yaşayan yabancı uyruklu kişilerin suyun metreküpüne 2,5 dolar ödeyeceğini yineleyen Özcan "Bugünün kuru ile normal su tarifesinden 11 kat fazla" ifadelerini kullandı. Özcan, yabancı uyruklu kişilerden suyu dolar olarak değil, ödeme yapılacağı günün dolar kuru üzerinden Türk lirası olarak tahsil edeceklerini belirtti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı Yabancı uyruklu kişilerin su faturalarına zam yapılacağını açıklayan ve büyük tepki toplayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Tanju Özcan CHP'den ihraç edilmedi CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın uyarı istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Bolu'daki 'Şato tipi' villalar 2022 yılında bitirilecek Bolu'da yalnızca Arap müşterilere satılmak yapımına başlanan ancak şirketin maddi zorluklar nedeniyle tamamlayamadığı 'Şato tipi' villaların 2022'de bitirilmesi hedefleniyor.