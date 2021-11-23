Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Bolu Belediye Meclisi Kasım ayı 2. Toplantısında Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Özcan'ın konuşmasına tepki gösterdi. Toplantıda alınan kararlara tepki gösteren Gül, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

KAMU HİZMETİNDE HERKES EŞİTTİR

Bakan Gül, "CHP’li belediyelerin dikmediği bir tek ırkçılık heykeli kalmıştı. Onu da Bolu Belediyesi tamamlamış" dedi. Kamu hizmetinden yararlanmada herkesin eşit olduğunu söyleyen Gül, "Bu topraklara kin ve nefret tohumu atmaya kalkışanlar, asla başarılı olamayacaklar" açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gürcistan’da! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gürcistan’da mevkidaşı Rati Bregadze ile bir araya gelerek iki ülke arasında ortak bir işbirliği programı tanımlayan Mutabakat Zaptı'nı imzalandı.