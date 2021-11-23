Türkiye Gazetesi

Terörle mücade kararlılıkla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'ndan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin aralıksız devam ettiği belirtildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadesi kullanıldı.

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