Türkiye Gazetesi

Antalya’da konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez kademeli tarife çalışmalarında son durum hakkında bilgi verdi. Elektrik faturalarında kademeli tarifenin Meclis gündeminde olduğunu ve komisyonda müzakere edileceğini kaydetti. Birçok belediye tarafından su faturalarında uygulanan bu uygulamanın elektriği de verimli kullanmaya teşvik edeceğine değinen Dönmez, Özellikle kış aylarında, vatandaşımızın tüketiminin yoğun olduğu dönemlerde iki kademeli bir tarife çalışmasına geçmeyi planlıyoruz. Henüz takvim netleşmedi, kanunun çıkmasını bekliyoruz" dedi.

“127 MİLYARLIK DESTEKLEME YAPILDI”

Küresel piyasalarda doğalgaz fiyatlarının ciddi oranda arttığına değinen Dönmez, "Yılbaşına göre spot elektrik piyasalarında fiyatlar 3 kata yakın arttı. Türkiye'de de bu oranda olmamakla birlikte bazı artışları gözlemledik. Özellikle hane halkına bunun büyük kısmını yansıtmayarak bir koruma yapmış olduk" şeklinde konuştu. Doğalgaz, elektrik ve akaryakıttaki ÖTV dikkate alındığında yaklaşık 127 milyar dolarlık destekleme yapıldığını belirten Dönmez, "Neredeyse kişi başı 1500 lira gibi bir destekten bahsediyoruz. Tabii vatandaşlarımız faturalarında bu destekleme tutarını görmüyor çünkü onu arz tarafında özellikle kamu kurumları eliyle yönetmeye çalışıyoruz" dedi.

“DÖRDÜNCÜ SONDAJ GEMİSİ DE YOLA ÇIKACAK”

Karadeniz'de keşfedilen doğalgaza ilişkin çalışmaların plana uygun şekilde ilerlediğine değinen Dönmez, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisinin gelecek yıl mayısta Türkiye'ye ulaşmasını beklediklerini dile getirerek, "Akdeniz'de sismik veriler analiz edildikten sonra en verimli lokasyonlar tespit edilecek ve ona göre bir sondaj planlaması yapılacak. Bu sıfır bir gemi, ilk kez biz kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye Enerji Zirvesi bugün başlıyor Türkiye enerji piyasasının en büyük aile buluşması olarak kabul edilen Türkiye Enerji Zirvesi bugün Antalya’da başlıyor.