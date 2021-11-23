Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya yakın bir kaynağın Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bugün Ankara’da bir araya geldi. Görüşme, Dolar/TL kurunun geçen haftadan bu yana devam eden kayıplarının ardından gerçekleşti. Görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı. Merkez Bankası konuya ilişkin yorum yapmadı.

ERDOĞAN'DAN FAİZ KARARI AÇIKLAMASI

Pazartesi günü kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz konusunda mesajlar vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Ekonomi politikalarının aracı olan faizin seviyesini belirleyecek olan ülkenin ihtiyaçlarıdır. Enflasyonun parasal daralmalarla düşürebileceği kapalı ekonomiler dışında hiçbir karşılığının bulunmadığını gördük. Mandacı iktisatçıların ülkemizi açlığa, yoksulluğa mahkum edecek politikaları reddediyoruz. Bunun yerine sorunlarımızı kendi çözümlerimizle aşacak adımlarını atıyoruz.” açıklamasında bulunmuştu.

DOLAR EURO VE ALTIN FİYATINDA TARİHİ REKOR

Dolar, euro ve altın fiyatlarında tarihi rekor artışı yaşandı. Dolar kuru sabah saatlerinden itibaren peş peşe rekor seviyelere ulaştı. Gün içinde yüzde 17’den fazla değer kazanan Dolar 13,50 sınırını aştı. Euro ise 15,20 zirvesini gördü. Sert yükselişin ardından dolar 13 liranın altına geri çekilerek 12,51 seviyesinden işlem görüyor. Euro da 14,12 seviyelerine çekildi. Dolar kurundaki yükseliş ile altının gram fiyatı da 780 liranın üzerine çıktı.

Dolarda son rakamlar: 13,50 seviyesine tırmandı Bir süredir sert yükseliş kaydeden Dolar/TL, gün içerisinde yüzde 17'ye ulaşıp 13,50 seviyesine kadar artarak tırmanışını sürdürdü.