Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulu’nda İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Bütün parti gruplarının ortak önergesi ile yeni madde ihdası yapıldı.

Yeni madde ihdasına göre, Adalet Bakanlığı açık cezaevinde bulunan hükümlüler için izin süresini her defasında iki ayı geçmemek üzere on iki kez uzatabilecek.

Ayrıca, açık cezaevlerindeki izin süresi 30/11/2020 tarihinden 31/05/2022 tarihine kadar uzatıldı.

Cezaevinden izinli çıkıp evini yaktı Şanlıurfa’da yaşanan olayda cezaevinden izinli çıkan mahkum, evini ateşe verdi. Alev alev yanan dairedeki dumandan etkilenen bina sakinleri, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Cezaevinden izinli çıkan adam babasını öldürdü Adana’da cezaevinden izinli olarak çıkan S.K. tartıştığı babasını banyoda boğazını kestikten sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Cezaevinden izinli olarak çıkan şahıs 3 iş yerini soydu Sarıyer’de kaldığı cezaevinden izinli olarak çıkıp 3 farklı iş yerinden hırsızlık yapan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Cezaevine tekrar gönderilen şahsın hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.