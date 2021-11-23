Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle 81 ilden 81 öğretmenle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemekte bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, sözlerine 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kutlayarak başladı. Erdoğan "Görevi başında şehit olan bütün öğretmenlerimizi burada tekrar rahmetle yad ediyorum. Bölücü örgütün ömürlerinin baharındayken bizden kopardığı Şenay Aybüke Yalçın kızımıza ve diğer nice kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

"ÖĞRETMENLERİMİZİN EMEĞİNİN KARŞILIĞI OLMAZ"

Öğretmenlere "Kıymetli hocalarım" diye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şüphesiz hayatta her meslek önemlidir. Ancak pek az meslek öğretmenlik kadar insanda derin izler bırakır. Hepimizin hayatına dokunan bize yol gösteren zor zamanlarımızda elimizden tutan bir öğretmenimiz muhakkak vardır. Üzerimizde hakkı olan bu hocalarımızı sevgiyle saygıyla hatırlıyoruz. Nasıl öğretmenlik sadece ücreti mukabili yapılan bir meslek değilse de öğretmenlerimiz için de yapılanlar onların emeği karşılığı olamaz. Ömrünü nitelikli nesiller yetiştirmeye adamış öğretmenlerimizin hakkı ödenemez" ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLERE İLAVE HAKLAR GELİYOR

Erdoğan "İnsanı ihmal eden insan faktörünü dikkate almayan hiç bir politika hedefine ulaşamaz. Eğitim gibi doğrudan çocuklarımızı ve istikbalimizi ilgilendiren bir meselede işin merkezinde insan olması doğaldır. Öğretmenlerimizin sıkıntılarını kendi sıkıntımız olarak görerek gereken bütün adımları atıyoruz. Öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmelere gittik. İşe yeni başlayan bir öğretmenimizin ücreti 2002 yılında 470 lira iken Temmuz 2021 itibarıyla nereye çıktı biliyor musunuz? 5 bin 100 liraya yükseldi. Öğretmenlerimize bazı müjdeler vermek istiyorum. Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Meclis sürecinin ardından yürürlüğe girecek bu kanunla öğretmenlerimize ilave haklar sağlıyoruz. 3600 Ek Gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız yeni hakların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" sözlerini sarf etti.

Memur-Sen Başkanından 3600 ek gösterge açıklaması Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 3600 ek gösterge sürecinde mücadele ettiklerini söylerek sistem kurulması gerektiğini dile getirdi.

Çalışma Bakanı Bilgin: 3600 Ek Gösterge ocakta Meclis'e gelecek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 Ek Gösterge çalışmalarında sona yaklaştıklarını söyledi. Bakan Bilgin, çalışmayı ocak ayında TBMM'ye getireceklerini bildirdi.