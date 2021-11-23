Türkiye Gazetesi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine, Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde kara yoluna bir araçtan yol kenarına şüpheli bir çuval atıldığı yönünde bilgi geldi. Bunun üzerine ekipler, bölgeye gitti. Bomba olduğu düşünülen çuvalın içinde 14 kilogram siyah katran eroin ele geçirdi.

Hakkari'de uzman çavuş 13 kilo eroin ile yakalandı Uzman çavuşlara ne oluyor? Son günlerde uzman çavuşlar, uyuşturucu ticareti yaparken yakalanıyor. Son olay ise Hakkari Yüksekova'da...

Bakan Soylu duyurdu: İstanbul'da 285 kilogram eroin ele geçirildi Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'da 285 kilogram eroin ele geçirildiğini duyurdu.

Ağrı’da 97 kilodan fazla eroin ele geçirildi Ağrı emniyetinden dev operasyon, 97 kilodan fazla eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi de tutuklandı.