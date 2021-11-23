Elektrik enerjisi satışı üzerinden TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Sanayi Komisyonunda kabul edildi. Ayrıntılar geliyor...
Elektrik faturasında TRT payı ve altyapı giderleri kaldırılıyor Elektrik faturalarında TRT ve altyapı giderlerine ilişkin katkı payının kaldırılmasına yönelik mevzuat hazırlıkları başladı. AK Parti’nin üzerinde çalıştığı torba teklif taslağına göre bu paylar 2022 yılı başı itibarıyla kaldırılacak. Böylece vatandaşın üzerindeki 3 milyar liralık mali yüke son verilmiş olacak.
TRT payı ile enerji fonu kesintileri kaldırılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini kaldırma kararı aldıklarını açıkladı.