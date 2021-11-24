Türkiye Gazetesi

Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele etkili bir biçimde sürdürülüyor. Bu bağlamda alınan istihbarat doğrultusunda Gaziantep'te aranan 8 şüpheli yakalandı.

1 ŞÜPHELİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığında terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Suriyeli 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. Bir şüphelinin daha yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Gaziantep'te PKK operasyonu: 12 gözaltı Gaziantep'te 12 kişi, PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Adana'da şafak vakti PKK operasyonu: 8 gözaltı Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Özel Harekat destekli operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Adana’da PKK operasyonu: 15 gözaltı Adana’da bölücü terör örgütü talimatıyla korsan gösterilere katıldığı öne sürülen 15 zanlı gözaltına alındı.

Mardin merkezli PKK operasyonu: 26 şüpheli yakalandı Mardin merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 26 zanlı gözaltına alındı.