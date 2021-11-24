5'inci Yargı Paketi'nin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelerin ilk gününde teklifin ilk 29 maddesi kabul edildi. Düzenlemeyle, boşanmış ailelerde, çocuk tesliminin icra yoluyla yapılması son buluyor.
Meclis Genel Kurulu'nda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren teklifin birinci bölümünde yer alan maddeler kabul edildi, ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
Velayeti elinde bulunduran ama çocuğu göstermeyen anne ya da babadan velayet alınabilecek.
VEKALET ALINABİLECEK
Kabul edilen maddelere göre, boşanmış ebeveynlerin çocuklarının anlaşmazlık durumunda icra yoluyla anne ya da babasıyla görüştürülmesi uygulaması sona erecek.
Velayeti elinde bulunduran ama çocuğu göstermeyen anne ya da babadan velayet alınabilecek.
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