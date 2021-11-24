Türkiye Gazetesi

Milli unsurlar, teröre yurdu dar edip, sığınaklarını başlarına yıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda Tunceli Valiliği'nden alınan bilgiye göre; tespit edilen 9 sığınağın imha edildiği öğrenildi.

ÖZEL EĞİTİMLİ KÖPEKLERLE ARAMA FAALİYETİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu kapsamında Nazımiye kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Arazide özel eğitimli köpeklerle arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 9 sığınak tespit etti.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ DE BULUNDU

İmha edilen sığınaklardaki aramada, bomba atar mühimmatı, 2 HK-33 piyade tüfeği şarjörü, 2 G-3 şarjörü, bixi mühimmatı, 8 sırt çantası, 5 pil bloğu, siren ses cihazı, 100 metre elektrik kablosu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede teröristlerin kış üslenmesi ve iller arası geçişini engellemek amacıyla 1060 personelin katılımıyla operasyonlar sürdürülüyor.

Teröre bir darbe daha: Sığınakları imha edildi, mühimmatları ele geçirildi Tunceli'de gerçekleştirilen terör operasyonu kapsamında tespit edilen sığınaklar imha edildi. Sığınaklarda bulunan mühimmat ve yaşam malzemeleri ise, güvenlik güçlerince ele geçirildi.

Sivas’ta PKK'ya bir vurgun daha! 4 adet sığınak imha edildi Sivas'ta PKK'ya yönelik yapılan operasyon kapsamında 4 sığınak bulundu. Sığınaklarda çok sayıda delil niteliğinde belge ele geçirildi.

Teröre bir darbe daha! 4 sığınak imha edildi Tunceli’de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 sığınak imha edildi.