Türkiye Gazetesi

Batman’ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK tarafından haince katledilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın babası Sadık Yalçın, öğretmenler gününde konuştu. Aybüke’nin olmadığı 5’inci Öğretmenler Günü’nü kutladıklarını söyleyen baba Yalçın, “Gönül isterdi ki kızımızın yanına gelerek bugünü mutlu bir şekilde kutlayalım, onunla hasbihal edelim. Maalesef ülkemizin bulunduğu coğrafyanın kıymeti itibarıyla harici ve dahili Ata’nın söylediği gibi düşmanlarımız eksik olmuyor” şeklinde konuştu.

“MECLİSTEN ATILARAK İNSANLARIN ACISI DİNDİRİLMELİ”

PKK ve diğer terör örgütlerinin katlettiği birçok insandan 200’e yakınının öğretmen olduğunu ve bir tanesini de kızı Aybüke olduğunu söyleyen Yalçın, güvenlik güçlerinin ve devleti yönetenlerin gerektiği şekilde mücadele verdiğinin altını çizdi. Terörle 24 saat mücadele edildiğini ve gelişen teknolojinin getirdiği kolaylıkları kullanarak terörle daha iyi mücadele edildiğini söyleyen baba Yalçın, “Temennimiz bunların kökünün kurutulması ve bunun yanında meclistekilerin de meclisten atılarak bu ülkenin insanlarının acısının dindirilmesi” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENCİLERİ HALA ARIYOR”

Şehit olan Aybüke öğretmenin öğrencilerinden hala arayanlar olduğunu söyleyen Yalçın devlet kurumlarının müdürleri, kaymakam, ilçe milli eğitim müdürü ve valini sürekli aradığını söyleyerek teşekkür etti. Aybüke'nin öğretmen olduğu ilk dönemde aralarında geçen konuşmayı aktaran baba Yalçın, şunları söyledi:

“BAYRAĞIMIZIN DALGALANDIĞI HER YER VATANIMIZDIR”

“Bana söylemiş olduğu bir söz bizi derinden etkiledi ve hep beraber gittik. ‘Babacığım, bayrağımızın dalgalandığı her yer vatanımızdır. Bizler gitmezsek oraya kimler gidecek?’ sözlerini söyleyerek gideceğini söyledi. Ülkemizin herhangi bir toprak parçasında görev yapmak kutsaldır. Bütün öğretmenlerimizin her yerde görev yapabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Terörün kalıntılarının da en kısa zamanda güvenlik güçlerimiz tarafından mutlaka kökünün kazınacağına eminiz.”

Bakan Özer'den Öğretmenler Günü mesajı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.