Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir araya geldi. Görüşme sonrası iki ülke arasında ticaret, enerji ve çevre alanlarında iş birliğini geliştirecek mutabakat muhtıralarının yanı sıra Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan 9 anlaşma imzalandı. İkili, açıklamalarda bulunmadı.
Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, aralık ayında Abu Dabi'ye bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.
Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayid Türkiye'de: Beştepe'de kritik görüşme Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Veliaht Prens Türkiye'de resmi törenle karşılandı.
Erdoğan’dan küresel ekonomi yorumu: Dünyada enflasyonu tetikledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İş birliği Teşkilatı Toplantısı'nda, Küresel emtia fiyatlarındaki olağan dışı seyrin dünyada enflasyon oranlarını tetiklediğini söyledi.
Türkiye ile BAE arasında 9 anlaşma imzalandı
Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında 9 alanda yatırım anlaşmalarını içeren imzalar atıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir araya geldi. Görüşme sonrası iki ülke arasında ticaret, enerji ve çevre alanlarında iş birliğini geliştirecek mutabakat muhtıralarının yanı sıra Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan 9 anlaşma imzalandı. İkili, açıklamalarda bulunmadı.
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